В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья

Решение Банка России снизить ключевую ставку не приведет к восстановлению спроса на жилье. Об этом написал начальник ...27.05.2022 УПН: Снижение ключевой ставки не приведет к восстановлению спроса на жилье
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Решение Банка России снизить ключевую ставку не приведет к восстановлению спроса на ...02.09.2021 Аналитики УПН отмечают начало цикла повышения ипотечных ставок
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В России начался цикл повышения ипотечных ставок. Об этом написал начальник ...11.06.2021 Аналитики УПН прогнозируют перераспределение спроса на жилье в пользу новостроек
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Прогнозируемый рост ключевой ставки Банка России приведет к удорожанию ипотеки на ...27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...