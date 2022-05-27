В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку с 12 до 13%.



«12% или 13% в текущих условиях не так принципиально для рынка жилья и ипотеки. Важнее как долго будет длиться период высоких ставок», — написал М. Хорьков в своем блоге REBURG.



Он напомнил, что Центробанк заложил среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне от 11,5% до 12,5%. Ранее регулятор ожидал, что ставка в будущем году составит 8,5-9,5%.