В Екатеринбурге потушили пожар в бизнес-центре «Манхэттен»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В Екатеринбурге на ул. Крауля горит квартира в 16-этажном доме. Пожар произошел на ...08.05.2018 В Красноярске потушили пожар в Дворце спорта
Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске локализован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ...06.07.2016 Три человека пострадали в результате пожара на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2016. В Екатеринбурге сегодня произошел пожар на неэксплуатируемой автозаправочной станции ...05.08.2014 В Екатеринбурге произошел пожар в здании Уральской картографической фабрики
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. В Екатеринбурге произошел пожар в здании Уральской картографической фабрики, сообщает ...28.03.2014 В Екатеринбурге загорелась Центральная гостиница
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. В Екатеринбурге произошел пожар в здании гостиницы «Центральная». К месту происшествия ...