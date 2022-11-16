В Екатеринбурге потушили пожар в бизнес-центре «Манхэттен»

Шесть человек спасены пожарными в результате возгорания в жилом доме на улице Крауля в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В Екатеринбурге на ул. Крауля горит квартира в 16-этажном доме. Пожар произошел на ...