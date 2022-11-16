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В Екатеринбурге потушили пожар в бизнес-центре «Манхэттен»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Екатеринбурге в 15.28 по местному времени произошел пожар на третьем этаже бизнес-центра «Манхэттен». Площадь возгорания составила 2 кв. м.

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Свердловской области, людей эвакуировали из здания. Информации о пострадавших нет. В 15.44 огонь был локализован.
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