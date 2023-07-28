В РФ могут упростить требования погашения просроченных кредитов

УрБК, Москва, 28.07.2023. Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит обладателям ипотечных кредитов ...02.09.2020 Объем просроченных автокредитов в РФ в июле вырос на 5,1%
УрБК, Москва, 02.09.2020. По итогам июля 2020 года в России отмечался резкий рост числа просроченных (свыше 90 дней) ...16.10.2017 Правительство РФ поменяло очередность погашения просроченных потребкредитов
УрБК, Москва, 16.10.2017. Правительство РФ одобрило законопроект, меняющий очередность платежей по просроченным ...02.07.2014 Объем просроченных кредитов физлицам превысил 7%
УрБК, Москва, 02.07.2014. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов, выданных российскими банками физлицам в 2014 ...24.10.2013 Минфин РФ предложит поправки об ответственности губернаторов за бюджетную политику до конца 2013 года
УрБК, Москва, 24.10.2013. Поправки в бюджетное законодательство, повышающие ответственность глав субъектов за ...