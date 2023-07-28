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Вчера, 13:45

В РФ могут упростить требования погашения просроченных кредитов

УрБК, Москва, 18.09.2023. Правительство РФ поддержало поправки в закон о потребительском кредите, которые предусматривают изменение условий погашения просроченных ссуд. Изменения подготовил Минюст совместно с Минэком, Минфином и Центробанком ко второму чтению в Госдуме, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Изменения коснутся порядка погашения платежей по ссуде. Теперь в первую очередь можно будет оплатить задолженность, проценты и основной долг, а затем и неустойки.

Кроме того, по мнению экспертов регулятора, решение позволит снизить долговую нагрузку заемщика и облегчит возможность исполнения обязательств в непростых жизненных ситуациях. Однако, как отметили представители министерств, при этом от банков и МФО предполагаются значительные затраты на перестройку IT-систем и переустройство процессов.
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