В РФ могут упростить требования погашения просроченных кредитов

Материалы по теме

Россиянам предоставят возможность сохранить ипотечное жилье при банкротстве

УрБК, Москва, 28.07.2023. Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит обладателям ипотечных кредитов ...

Объем просроченных автокредитов в РФ в июле вырос на 5,1%

УрБК, Москва, 02.09.2020. По итогам июля 2020 года в России отмечался резкий рост числа просроченных (свыше 90 дней) ...

Правительство РФ поменяло очередность погашения просроченных потребкредитов

УрБК, Москва, 16.10.2017. Правительство РФ одобрило законопроект, меняющий очередность платежей по просроченным ...

Объем просроченных кредитов физлицам превысил 7%

УрБК, Москва, 02.07.2014. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов, выданных российскими банками физлицам в 2014 ...

Минфин РФ предложит поправки об ответственности губернаторов за бюджетную политику до конца 2013 года

УрБК, Москва, 24.10.2013. Поправки в бюджетное законодательство, повышающие ответственность глав субъектов за ...