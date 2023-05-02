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На Южном Урале за год металлургические компании получили кредиты на 70 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. На Южном Урале за семь месяцев 2023 года металлургическим компаниям выдали более 70 млрд руб. кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России со ссылкой на доклад «Региональная экономика».

На 1 августа сумма кредитных обязательств металлургических предприятий достигла 279 млрд руб. (плюс 16% в годовом выражении). Кроме того, за январь-июль почти на 12% выросло производство металлургической отрасли за счет растущего спроса на внутреннем рынке.

Отметим, что при подготовке регионального доклада учитываются весь диапазон показателей и мнения экспертов экономического сектора. В дальнейшем Банк России анализирует эту информацию для принятия решения по ключевой ставке.
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