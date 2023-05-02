На Южном Урале за год металлургические компании получили кредиты на 70 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 02.05.2023. С начала 2023 года аграрии Челябинской области получили кредиты на 1,8 млрд руб. Размер их ...20.03.2023 На Южном Урале валовой объем производства молока за год вырос на 1,5%
УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинской области в январе-феврале 2023 года валовой объем производства молока ...22.12.2022 На Южном Урале почти на треть выросли инвестиции металлургических предприятий
УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В январе-сентябре 2022 года вложения в основной капитал обрабатывающих предприятий страны, ...28.09.2020 Во II квартале на Южном Урале на 15% выросло количество безналичных операций
УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Во II квартале этого года на Южном Урале было зафиксировано 180 млн безналичных операций, ...16.01.2018 За 11 месяцев 2017 года российские банки выдали более 30 млн кредитов
УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на ...