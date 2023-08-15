Банк России повысил ключевую ставку до 13%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.



«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.



Отметим, что месяц назад совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.