Банк России повысил ключевую ставку до 13%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...15.08.2023 Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12%
Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Следующее плановое ...21.07.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%, сообщает пресс-служба регулятора. ...21.07.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
УрБК, Москва, 21.07.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%, сообщает ...16.12.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...