Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 18,15 коп., до 96,16 руб., евро — на 12,23 коп., до 103,22 руб.