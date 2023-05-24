В ходе благоустройства второй очереди Преображенского парка в Екатеринбурге рабочие смонтировали систему освещения

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...18.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга сдана первая очередь Преображенского парка
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоялось открытие первой очереди ...23.06.2016 Дорожные службы Екатеринбурга в сухую и теплую погоду усилили работу по укладке асфальта
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2016. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, экологии и ...16.09.2015 Дорожный ремонт в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2015. Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября 2015 ...16.10.2014 Городские власти проинспектировали ход ремонта 4 дорожных объектов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2014. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и ...