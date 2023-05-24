В ходе благоустройства второй очереди Преображенского парка в Екатеринбурге рабочие смонтировали систему освещения

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге в рамках благоустройства второй очереди Преображенского парка в Академическом районе рабочие смонтировали систему освещения. Искусственным светом будет обеспечено около 2 км пространства парка. Ход работ проинспектировал заместитель главы города Алексей Бубнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Кроме этого, специалисты занимаются прокладкой дорожек и тропинок, а также формируют общественные зоны.



«Благоустройство второй очереди Преображенского парка идет с июня. Ход работ соответствует графику. Срок сдачи — июнь 2025 года. Мы постараемся закончить объект раньше, чтобы пространство было готово в 2024 году», — сказал Алексей Бубнов.



Также замглавы города проверил ход работ на участке улицы Вильгельма де Геннина, от Объездной до улицы Павла Шаманова. Здесь специалисты завершили укладку 37 тыс. кв. м. асфальта. В настоящий момент на этом отрезке наносят дорожную разметку.



Кроме этого, Алексей Бубнов проинспектировал работы на улице Карасьевской. Здесь рабочие уже установили бортовой камень проезжей части и уложили щебень. Теперь строители приступают к укладке асфальта. На завершение этого этапа уйдет неделя, после чего начнется обустройство тротуаров и газонов.



На улице Начдива Васильева, от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Репина, дорожники в рамках ремонтных работ должны привести в нормативное состояние 11,2 тыс. кв. м. дорожного полотна, обустроить 4,6 тыс. кв. м. тротуаров, заменить 2,5 км бортовых камней и обустроить 3 тыс. кв. м. газона. В настоящий момент выполнена большая часть работ: специалисты заканчивают высадку газонов, приступили к нанесению разметки и в ближайшее время восстановят демонтированные ограждения вдоль магистрали.