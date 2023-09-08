Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2023 года. Курс ...07.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 07.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2023 года. Курс ...06.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2023 года. Курс ...05.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...01.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс ...