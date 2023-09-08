Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 14.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,27 руб., до 95,97 руб., евро — на 1,54 руб., до 103,10 руб.