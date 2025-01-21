Официальный курс доллара США снизился до 99,93 руб., евро — до 103,29 руб.

УрБК, Москва, 22.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 2,03 руб., до 99,93 руб., евро — на 1,76 руб., до 103,29 руб.