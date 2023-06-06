«МегаФон» открывает свой первый офис в Киргизии

УрБК, Москва, 13.09.2023. Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» открыла первое представительство в Киргизской Республике. Команда с многолетним опытом работы в бизнес-моделях B2B и B2G сделает акцент на внедрении цифровых продуктов для бизнеса и общества. Офис начнет работу в Бишкеке в октябре, сообщает пресс-служба «МегаФона».



Главой киргизского филиала назначен директор по национальным проектам компании Александр Калошин, которому предстоит совмещать новую должность с работой над реализацией проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) в России.



По его словам, богатый опыт по цифровизации как промышленного, так и социального сектора, а также транспортной инфраструктуры, ЖКХ, медицины и добывающей отрасли в России и за ее пределами будет востребован и в Киргизии.



«Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее», — отметил Александр Калошин.



Так, платформа «МегаФон Экология», которая в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии окружающей среды, успешно себя зарекомендовала в целом ряде городов России. Экологический мониторинг «Безопасный город» внедрен в ХМАО, Коми, Удмуртии. В Камчатском крае разрабатывается контроль параметров водной среды Тихого океана, в Нижегородской области — реки Волга. Цифровая система контроля воздуха работает в Узбекистане — в городе Ахангаран.



В планах киргизского представительства «МегаФона» реализовать пилотные проекты по цифровизации производственных процессов до конца текущего года.