«МегаФон» открывает свой первый офис в Киргизии

УрБК, Москва, 06.06.2023. Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Данная ...12.04.2023 В рамках проекта «МегаФон Экология» оператор с помощью цифровой системы впервые будет контролировать качество воздуха на территории Узбекистана
УрБК, Москва, 12.04.2023. Компания «МегаФон» запустила цифровую систему контроля воздуха за рубежом. Комплекс ...11.12.2018 Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми. Об этом сообщает ...20.10.2017 «МегаФон» начнет работу в сфере цифровой экономики
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Компания «МегаФон» объявила о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой ...28.04.2012 Новым директором Пермского отделения ОАО «МегаФон» назначен Петр Козловский
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2012. Директором Пермского отделения ОАО «МегаФон» назначен Петр Козловский, ранее ...