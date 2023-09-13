«МегаФон» начнет применять систему для отслеживания диких животных вблизи поселков Севера

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «МегаФон» внедряет систему видеомониторинга отслеживания диких животных вблизи поселений Севера. Нейросеть в онлайн-режиме обрабатывает видеосигнал с пограничных с лесом территорий, а затем автоматически оповещает экологов, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания.



Как сообщает пресс-служба сотового оператора, первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе. Оборудование «МегаФона» передает видео с границы поселка Пионерский и лесного массива. Данные попадают в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.



Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab — разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.



Идея проекта возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».



«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии «МегаФона» обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», — комментирует директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.



Как считает заслуженный эколог РФ директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников, проект «Умный Север» поможет взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей. В то же время он позволит ученым наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне.