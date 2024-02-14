УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:54

«МегаФон» разработал интеллектуальную логистическую систему для промышленных компаний Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. «МегаФон» в партнерстве с ГК SIMETRA разработал интеллектуальную логистическую платформу для обслуживания крупных промышленных предприятий России. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн руб. ежемесячно, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Директор департамента по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин рассказал, что система уже эффективно работает на строящемся крупном химическом производстве Дальнего Востока и может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии

«Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой. Сотни операций переведены в автоматический режим. В систему также заложены основы искусственного интеллекта, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций», — сообщил Александр Калошин.

Он отметил, что в платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель, которая на базе данных из различных источников может собирать знания в режиме реального времени и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию в будущем на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно готовить необходимую технику, а через мобильное приложение на платформу стекаются данные от различных систем управления предприятием, анализ которых позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр «МегаФон» проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.

Заместитель генерального директора ГК SIMETRA, разработчик ПО системы Дмитрий Петровский рассказал, что основой разработанного решения стала цифровая платформа RITM.

«Возможности цифровой платформы RITM и наши компетенции способствовали решению сложнейшей инженерной задачи — созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях», — подчеркнул Дмитрий Петровский.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.02.2024 «МегаФон» разработал геопортал промзоны Ноябрьска для городской администрации

УрБК, Москва, 14.02.2024. Компания «МегаФон» создала цифровую копию промышленной зоны Ноябрьска для администрации ...

22.09.2023 «МегаФон» начнет применять систему для отслеживания диких животных вблизи поселков Севера

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «МегаФон» внедряет систему видеомониторинга отслеживания диких животных вблизи ...

13.09.2023 «МегаФон» открывает свой первый офис в Киргизии

УрБК, Москва, 13.09.2023. Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» открыла первое представительство в ...

06.06.2023 Цифровая платформа «МегаФон Экология» оказалась в числе лауреатов премии «Лучшие ESG проекты России»

УрБК, Москва, 06.06.2023. Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Данная ...

12.04.2023 В рамках проекта «МегаФон Экология» оператор с помощью цифровой системы впервые будет контролировать качество воздуха на территории Узбекистана

УрБК, Москва, 12.04.2023. Компания «МегаФон» запустила цифровую систему контроля воздуха за рубежом. Комплекс ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»28.03.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (667)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18