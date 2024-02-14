«МегаФон» разработал интеллектуальную логистическую систему для промышленных компаний Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. «МегаФон» в партнерстве с ГК SIMETRA разработал интеллектуальную логистическую платформу для обслуживания крупных промышленных предприятий России. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн руб. ежемесячно, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Директор департамента по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин рассказал, что система уже эффективно работает на строящемся крупном химическом производстве Дальнего Востока и может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии



«Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой. Сотни операций переведены в автоматический режим. В систему также заложены основы искусственного интеллекта, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций», — сообщил Александр Калошин.



Он отметил, что в платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель, которая на базе данных из различных источников может собирать знания в режиме реального времени и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию в будущем на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно готовить необходимую технику, а через мобильное приложение на платформу стекаются данные от различных систем управления предприятием, анализ которых позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр «МегаФон» проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.



Заместитель генерального директора ГК SIMETRA, разработчик ПО системы Дмитрий Петровский рассказал, что основой разработанного решения стала цифровая платформа RITM.



«Возможности цифровой платформы RITM и наши компетенции способствовали решению сложнейшей инженерной задачи — созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях», — подчеркнул Дмитрий Петровский.