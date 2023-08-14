Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли на 0,99%

УрБК, Москва, 13.09.2023. По состоянию на 13.20 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 95,88 руб., евро — 102,97 руб. С начала сегодняшних торгов курсы американской и европейской валют выросли на 0,99%.

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