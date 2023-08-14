Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли на 0,99%

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 101,25 руб., евро — ...25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...10.11.2022 Курсы доллара США и евро на Московской бирже выросли до 61,49 руб.
УрБК, Москва, 10.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...