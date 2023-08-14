УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли на 0,99%

УрБК, Москва, 13.09.2023. По состоянию на 13.20 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 95,88 руб., евро — 102,97 руб.

С начала сегодняшних торгов курсы американской и европейской валют выросли на 0,99%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.08.2023 Курсы доллара США и евро с начала торгов выросли почти на 2%

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 101,25 руб., евро — ...

25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.

УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...

10.11.2022 Курсы доллара США и евро на Московской бирже выросли до 61,49 руб.

УрБК, Москва, 10.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (300)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18