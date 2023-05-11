«Россети» — МЭС Урала обновили 15 км линии электропередачи «БАЗ — Краснотурьинск»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии ...21.03.2023 Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнил реконструкцию одной из главных ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили трехлетний проект по ...29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...08.06.2017 ФСК ЕЭС завершила плановый ремонт линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская»
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ...