«Россети» — МЭС Урала обновили 15 км линии электропередачи «БАЗ — Краснотурьинск»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии электропередачи 220 кВ «БАЗ — Краснотурьинск» протяженностью 15 км. В общей сложности на ЛЭП отремонтировали и заменили более 60 единиц оборудования.



Как сообщает пресс-служба энергосетевой компании, обновление ЛЭП повысит надежность энергоснабжения потребителей севера Свердловской области, а также крупнейшего производителя глинозема в России — Богословского алюминиевого завода.



«Энергетики уделили внимание устойчивости опор на линии электропередачи. Были проведены работы по ремонту металлических опор, железобетонных стоек и 26 фундаментов. Также для снижения вероятности возникновения технологических нарушений в связи с погодными явлениями на линии был проведен ремонт контуров заземления, установлены новые гасители вибрации и 14 изоляторов», — говорится в сообщении компании о проделанных работах.