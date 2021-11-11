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Вчера, 14:05

В РФ за полгода на 3% вырос объем выплавки стальной продукции

УрБК, Москва, 13.09.2023. Минпромторг РФ зафиксировал за I полугодие 2023 года увеличение объема стальной промышленности на 3%, до 38 млн т. При этом наблюдается повышение общего потребления металла на внутреннем рынке на 10%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

Он также добавил, что планомерно расширяется экспорт металлопроката в новые страны и поддерживается сотрудничество с давними партнерами. Также, как отмечает Минпромторг, при активном спросе на сталь стоимость на продукцию остается стабильной.

«Завышения цен мы сейчас не видим. Все повышения, которые были весной, соответствовали рыночной ситуации и тем дополнительным расходам из-за удорожания сырья для производства металлопродукции, логистической составляющей, цен на основные источники энергии и из-за ряда других факторов», — уточнил В. Евтухов.
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