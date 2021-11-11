В РФ за полгода на 3% вырос объем выплавки стальной продукции

Минпромторг РФ предложил повысить минимальную экспортную пошлину на лом черных металлов с 70 до 100 евро за т. Об этом ...11.11.2021 Минпромторг РФ предложил повысить экспортную пошлину на лом до 100 евро за тонну
УрБК, Москва, 11.11.2021. Минпромторг РФ предложил повысить минимальную экспортную пошлину на лом черных металлов с 70 ...24.02.2016 Минпромторг предлагает снять ограничение на продажу алкоголя рядом со школами
УрБК, Москва, 24.02.2016. Министерство промышленности и торговли России разработало проект закона, который разрешает ...19.02.2016 Минпромторг хочет изменить схему получения лицензий на продажу алкоголя в рознице
УрБК, Москва, 19.02.2016. Минпромторг разрабатывает проект поправок в Налоговый кодекс РФ в части установления ...15.10.2014 Минпромторг хочет лишить часть магазинов права работать в выходные дни
УрБК, Москва, 15.10.2014. Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность запрета для части ...