Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов

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УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. Представители Следственного комитета РФ подтвердили факт обыска в кабинете председателя ...