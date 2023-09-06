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Вчера, 13:04

Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Власти уральской столицы выделили 6 млн руб. в качестве поддержки садовых товариществ. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

По его словам, большая часть финансирования пойдет на сооружение и ремонт линий электропередачи — 4 млн руб., а также на обеспечение противопожарной безопасности — 1, 25 млн руб., еще 750 тыс. руб. направят на строительство дорог в коллективных садах.

«Сначала садовые товарищества проводят работы по реконструкции, а затем отправляют заявку в адрес комитета по товарному рынку, где указывается документация о факте проведения работ. В течение 10 дней сотрудник комитета выезжает на место, и все с фотофиксацией», — рассказал М. Чаплыгин о нюансах проведения комиссии по подаче заявки о компенсации некоммерческим садоводствам.

Он отметил, что размер субсидии составляет 50% в случае издержек для восстановления и ремонта электросетей и дорог. Также 70% затрат компенсируется на противопожарные мероприятия.

Прием заявок от садоводов стартовал с 11 сентября и продлится в течение 30 дней. За консультацией можно обратиться в комитет по товарному рынку или к сотрудникам территориальных администраций. Перечень документов представлен на сайте екатеринбург.рф в разделе «Садоводам».
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