Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 1,9 руб.

УрБК, Москва, 13.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,80 руб., до 94,70 руб., евро — на 1,96 руб., до 101,56 руб.