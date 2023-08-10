В Екатеринбурге квартиры большого формата на вторичном рынке за год подорожали на 13%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Екатеринбурге квартиры с тремя комнатами и более на вторичном рынке за год подорожали на 13%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Так, средняя стоимость «трешек» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в августе этого года составила 7,1 млн руб. За год этот показатель вырос на 12%.



Что касается квартир с четырьмя и более комнатами, их средняя цена увеличилась за год на 4%, до 9,5 млн руб.



По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году. Также он отмечает, что в настоящее время владельцы недвижимости в большей степени, чем год назад, могут «подождать клиента, готового заплатить требуемую цену, поэтому реже соглашаются на дисконт».