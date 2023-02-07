Объемы экспорта уральских самоцветов в Казахстан в I полугодии выросли в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В 2022 году уральские производители экспортировали 33 т мясной продукции на общую сумму ...

Уральские производители мясной продукции нарастили экспорт в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. За январь-сентябрь 2021 года Уральское таможенное управление оформило товары на сумму ...

Таможенники пресекли контрабанду полудрагоценных камней стоимостью более 3,2 млн рублей из Екатеринбурга в Китай

С начала 2014 года на таможенном посту «Малахит» Екатеринбургской таможни оформлено товаров на сумму более 60 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. С начала 2014 года на таможенном посту «Малахит» (специализированный) Екатеринбургской ...