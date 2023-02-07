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Объемы экспорта уральских самоцветов в Казахстан в I полугодии выросли в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В I полугодии текущего года объем экспорта драгоценных и полудрагоценных камней с Урала в Казахстан составил 14 т. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отгрузки увеличились в семь раз, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

«Уральский федеральный округ имеет огромный потенциал для расширения рынка экспорта драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь есть камни, которые ценятся больше, чем аналогичные из других стран, добываются уникальные, встречающиеся только на Урале. Поэтому уральские самоцветы и изделия из них будут завоевывать международный рынок и отрасль может стать подспорьем для развития региональной экономики», — рассказал начальник УТУ Алексей Фролов.

Так, на втором месте по объему экспорта с Урала драгоценных, полудрагоценных камней и изделий из них находится Китай. В I полугодии текущего года туда было вывезено 857 кг продукции, что в 3,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Также за шесть месяцев текущего года через уральскую таможню было вывезено 52 кг минералов в Индию. Впервые осуществлен экспорт драгоценностей в ОАЭ.
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