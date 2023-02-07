Объемы экспорта уральских самоцветов в Казахстан в I полугодии выросли в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. В 2022 году уральские производители экспортировали 33 т мясной продукции на общую сумму ...25.10.2021 Внешнеторговый оборот Свердловской области за 9 месяцев составил 14,8 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. За январь-сентябрь 2021 года Уральское таможенное управление оформило товары на сумму ...01.04.2021 Таможенники пресекли контрабанду полудрагоценных камней стоимостью более 3,2 млн рублей из Екатеринбурга в Китай
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз местным жителем полудрагоценных камней ...01.04.2014 С начала 2014 года на таможенном посту «Малахит» Екатеринбургской таможни оформлено товаров на сумму более 60 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. С начала 2014 года на таможенном посту «Малахит» (специализированный) Екатеринбургской ...07.07.2010 Физический объем экспорта в Уральском регионе за 5 месяцев 2010 года увеличился на 17,3%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2010. Объем экспорта в регионе деятельности Уральского таможенного управления в январе — мае ...