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Вчера, 10:44

Уральские таможенники доначислили в федеральный бюджет почти 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) за январь-август 2023 года по результатам постконтроля доначислили в федеральный бюджет 390 млн руб. таможенных платежей, пеней и наложенных штрафов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за восемь месяцев после дополнительных проверок было возбуждено 620 дел об административных правонарушениях и 13 уголовных дел.

«Грамотная аналитическая работа позволяет снижать административную нагрузку на законопослушный бизнес и дает возможность концентрировать внимание на областях высокого риска. Благодаря комплексному подходу постконтроль обеспечивает полноту взимания таможенных платежей», — подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.

Напомним, что на Урале таможенники с начала года помешали ввозу и реализации 39,3 тыс. единиц контрафактных товаров.
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