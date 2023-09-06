Уральские таможенники доначислили в федеральный бюджет почти 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. С начала 2023 года сотрудники Уральского таможенного управления помешали ввозу и ...21.04.2023 Уральские таможенники в I квартале направили в федеральный бюджет 16 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. За I квартал 2023 года уральские подразделения таможни направили в федеральный бюджет ...25.04.2017 В России таможенные платежи в результате постконтроля в I квартале 2017 года выросли на 16%
УрБК, Москва, 25.04.2017. Таможенные органы России в I квартале 2017 года по результатам проверок после выпуска товаров ...10.10.2016 Уральские таможенники с начала года доначислили 285 млн рублей в федеральный бюджет
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. В результате работы оперативных подразделений таможен Уральского таможенного управления ...11.02.2013 В 2012 году Уральское таможенное управление взыскало более 170 млн рублей штрафов и таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. В 2012 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен ...