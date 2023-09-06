Уральские таможенники доначислили в федеральный бюджет почти 400 млн рублей

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Уральские таможенники в I квартале направили в федеральный бюджет 16 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. За I квартал 2023 года уральские подразделения таможни направили в федеральный бюджет ...

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УрБК, Москва, 25.04.2017. Таможенные органы России в I квартале 2017 года по результатам проверок после выпуска товаров ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. В 2012 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен ...