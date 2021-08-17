На Урале таможенники с начала года помешали ввозу и реализации 39,3 тыс. единиц контрафактных товаров

УрБК, Челябинск, 17.08.2021. Челябинские таможенники за семь месяцев 2021 года проверили 1,5 тыс. автомобилей, где ...01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...14.08.2020 В Челябинской области на границе задержано 26 тыс. единиц контрафактного товара
УрБК, Челябинск, 14.08.2020. В Челябинской области на контрольно-пропускном пункте «Троицк» задержана крупная партия ...22.07.2015 В УрФО за I полугодие 2015 года выявлено почти 138 тыс. единиц контрафактных товаров
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2015. Сотрудники Уральского таможенного управления за I полугодие 2015 года изъяли 137 тыс. ...14.12.2010 В поезде Бишкек — Екатеринбург изъята партия контрафактных товаров, маркированных товарным знаком Adidas
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2010. Очередные партии контрафактных товаров задержаны в зоне ответственности таможенного ...