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На Урале таможенники с начала года помешали ввозу и реализации 39,3 тыс. единиц контрафактных товаров

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. С начала 2023 года сотрудники Уральского таможенного управления помешали ввозу и реализации 39,3 тыс. единиц контрафактных товаров. Это в два раза больше, чем прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 37 тыс. единиц продукции, на которой незаконно использовался торговый знак, удалось обнаружить во время декларирования при ввозе в Россию. Через таможню пытались провезти поддельные детские игрушки, косметические средства, спортивные товары. С начала года из магазинов конфисковали более 2 тыс. контрафактных аксессуаров, электронных устройств, предметов одежды и обуви.

Нарушения по декларированию товаров совершали также физические лица. Таможенники аэропорта Кольцово не допустили нелегальный ввоз авиапассажирами коммерческих партий товаров народного потребления люксовых брендов — Lacoste, Nike, Dior, Louis Vuitton.

«Недопущение на внутренний рынок некачественной поддельной продукции — одна из приоритетных задач таможенных органов. Так доля пресечения контрафактных таких товаров на этапе декларирования выросла с 5% до 90%, а сумма предотвращенного ущерба правообладателей объектов интеллектуальной собственности превысила 25 млн руб.», — прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
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