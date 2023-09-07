В Челябинске самые доступные «однушки» на вторичном рынке продаются в Металлургическом районе

УрБК, Челябинск, 11.09.2023. В Челябинске самые доступные однокомнатные квартиры на первичном рынке находятся в Советском районе (2,9 млн руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



При этом средняя цена «однушек» в новостройках Челябинска составляет 4,3 млн руб. (разница — 47%).



Что касается вторичного рынка недвижимости города, самые недорогие однокомнатные квартиры продаются в Металлургическом районе (2,2 млн руб.). Средняя цена такого жилья по городу, в свою очередь, составляет 3 млн руб. (разница — 37%).



При этом Челябинск попал в число российских городов с наибольшим разрывом в цене между самыми доступными квартирами и «средними» по городу на вторичном рынке жилья. Помимо него в этом списке оказались Самара (разница — 2,8 раза) и Волгоград (64%).