В Челябинске самые доступные «однушки» на вторичном рынке продаются в Металлургическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге самые доступные однокомнатные квартиры на первичном рынке находятся в ...07.09.2023 В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%
УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...11.05.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%
УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...13.10.2022 Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска составила 58 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...