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В Екатеринбурге самые недорогие «однушки» на первичном рынке продаются в Октябрьском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге самые доступные однокомнатные квартиры на первичном рынке находятся в Октябрьском районе (4,3 млн руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом средняя цена «однушек» в новостройках Екатеринбурга составляет 4,9 млн руб. (разница — 15%).

Что касается вторичного рынка недвижимости уральской столицы, самые недорогие однокомнатные квартиры продаются в Орджоникидзевском районе (3,8 млн руб.). Средняя цена такого жилья по городу, в свою очередь, составляет 4,2 млн руб. (разница — 13%).

Согласно исследованию, наибольшой разрыв в цене между самыми доступными квартирами и «средними» по городу на вторичном рынке жилья отмечен в Самаре (разница — 2,8 раза), Волгограде (64%) и Челябинске (37%).
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