В Екатеринбурге самые недорогие «однушки» на первичном рынке продаются в Октябрьском районе

В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (5,15 ...02.08.2023 В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной ...14.03.2023 Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%
Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 тыс. руб. По сравнению ...14.03.2023 Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...