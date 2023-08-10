Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле — 4,02%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 1,99%, непродовольственные — на 3,62%. Алкоголь за год подешевел на 0,05%. Услуги подорожали на 10,35%.



Потребительские цены в регионе в августе по сравнению с июлем выросли на 0,28%.