Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с ...