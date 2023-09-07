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Вчера, 14:43

Свердловским госслужащим проиндексируют зарплаты с 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Зарплаты свердловским госслужащим увеличат в 1,109 раза с 1 октября 2023 года. Указ об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — говорится в документе.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор также установил новый уровень прожиточного минимума в регионе. Его размер с 1 января 2024 года увеличится более чем на 7%.
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