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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил прожиточный минимум в регионе на 7%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил новый уровень прожиточного минимума в регионе. Его размер превышает средний по стране, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«На 2024 год мы более чем на 7% увеличиваем величину прожиточного минимума, что будет учитываться при установлении и расчете социальных выплат», — сказал Евгений Куйвашев.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения и пенсионеров будет увеличен на 7,2% и составит 16 тыс. 460 руб. и 12 тыс. 987 руб. соответственно. Этот показатель находится выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы роста прожиточного минимума на 6,1%. Для детей прожиточный минимум увеличится на 4% и составит 15 тыс. 208 руб.
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