Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил прожиточный минимум в регионе на 7%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Правительство Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева ...13.12.2022 Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей
Министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект постановления об увеличении ...13.12.2022 Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект ...01.06.2022 В Свердловской области до 14 тыс. 717 рублей проиндексирован прожиточный минимум
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ об увеличении прожиточного минимума в регионе. ...01.06.2022 В Свердловской области до 14 тыс. 717 рублей проиндексирован прожиточный минимум
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ об увеличении ...