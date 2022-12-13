Прожиточный минимум на Среднем Урале увеличат до 15 тыс. 298 рублей

Министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект постановления об увеличении ...

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей

УрБК, Москва, 08.09.2016. Во II квартале 2016 года размер прожиточного минимума на душу населения в среднем по России ...

Прожиточный минимум в России во II квартале вырос до 9 тыс. 956 рублей

Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в ...

Величина прожиточного минимума в Свердловской области достигла 5,1 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале 2008 года в среднем на душу населения составила 4,7 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с ...