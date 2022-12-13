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Прожиточный минимум на Среднем Урале увеличат до 15 тыс. 298 рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Размер прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области увеличат с 15 тыс. 101 руб. до 15 тыс. 298 руб. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума на Среднем Урале увеличат до 16 тыс. 675 руб. (с 16 тыс. 460 руб.). Для пенсионеров — до 13 тыс. 156 руб. с 12 тыс. 987 руб. Для детей — до 15 тыс. 281 руб. с 15 тыс. 208 руб.
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