Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил прожиточный минимум в регионе на 7%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил новый уровень прожиточного ...15.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение прожиточного минимума выше среднероссийского
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Правительство Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева ...13.12.2022 Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей
Министерство экономики Свердловской области внесло в региональное правительство проект постановления об увеличении ...01.06.2022 В Свердловской области до 14 тыс. 717 рублей проиндексирован прожиточный минимум
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ об увеличении прожиточного минимума в регионе. ...01.06.2022 В Свердловской области до 14 тыс. 717 рублей проиндексирован прожиточный минимум
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ об увеличении ...