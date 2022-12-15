Свердловский губернатор Евгений Куйвашев повысил прожиточный минимум в регионе на 7%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил новый уровень прожиточного минимума в регионе. Его размер превышает средний по стране, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«На 2024 год мы более чем на 7% увеличиваем величину прожиточного минимума, что будет учитываться при установлении и расчете социальных выплат», — сказал Евгений Куйвашев.



Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения и пенсионеров будет увеличен на 7,2% и составит 16 тыс. 460 руб. и 12 тыс. 987 руб. соответственно. Этот показатель находится выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы роста прожиточного минимума на 6,1%. Для детей прожиточный минимум увеличится на 4% и составит 15 тыс. 208 руб.