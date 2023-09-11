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В Екатеринбурге с 1 октября на 10,9% увеличатся зарплаты бюджетников

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о повышении зарплат бюджетникам на 10,9% с 1 октября. Документ опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» на 10,9%», — говорится в постановлении главы города.

Согласно постановлению, финансирование повышенных расходов будет производиться за счет средств, предусмотренных в бюджете Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также средств, «полученных муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности».

Напомним, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал документ о повышении зарплаты свердловским госслужащим в 1,109 раза
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