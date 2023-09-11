В Екатеринбурге с 1 октября на 10,9% увеличатся зарплаты бюджетников

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УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Зарплаты свердловским госслужащим увеличат в 1,109 раза с 1 октября 2023 года. Указ об ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплаты бюджетникам

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 1 октября 2023 года зарплаты сотрудников государственных бюджетных, автономных и ...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о досрочной индексации зарплат ряда бюджетников

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, которое ...

Зарплаты бюджетников в России с октября проиндексируют на 3%

УрБК, Москва, 07.09.2020. С 1 октября зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3%. Соответствующее ...

Федеральным госслужащим и бюджетникам проиндексируют зарплаты на 4,3% с 1 октября 2019 года

УрБК, Москва, 19.03.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому с 1 ...