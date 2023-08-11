На ММК отбор квалифицированных сотрудников помогает осуществлять робот-рекрутер

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2023. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) уже более трех лет задействована система по подбору персонала «Робот-Рекрутер». Она позволяет размещать вакансии на сайте в автоматизированном режиме.



Как сообщает пресс-служба предприятия, внедрение в HR-процессы компании подобной комплексной автоматизированной системы позволило значительно расширить географию поиска соискателей, в числе которых как молодые специалисты-выпускники образовательных организаций, так и уже сложившиеся профессионалы.



Открытый и равный доступ к информации о вакансиях ПАО «ММК», которые размещены на интернет-ресурсах, а также сервис электронного резюме дают возможность соискателям из любого уголка страны заявить о себе. За три года эксплуатации «Робот-Рекрутер» собрал более 9 тыс. резюме соискателей — магнитогорцев и жителей близлежащих районов Челябинской области и Башкортостана, специалистов из многих других городов России.



Отмечается, что «Робот-Рекрутер» подбирает по заданным требованиям резюме соискателей из электронной базы кандидатов. Также он поддерживает обратную связь с соискателем: благодарит за проявленный интерес к вакансии и выбранному кандидату, который соответствует требованиям, отправляет sms-сообщение о приглашении на собеседование, при этом соискатель выбирает удобное для него время. Также «Робот-Рекрутер» информирует с помощью sms о закрытии вакансии.



«Зайти в систему можно с любого компьютера или мобильного электронного устройства, перейдя в раздел «Карьера» официального внешнего сайта ММК. Также такая возможность реализована на внутреннем корпоративном портале и в мобильном приложении работника «Мой ММК», что позволяет и сотрудникам Группы компаний комбината рассмотреть варианты продолжения карьеры внутри компании. Кроме того, системой можно воспользоваться с помощью соответствующих терминалов, установленных в здании управления кадров ММК (ул. Кирова, 84а)», — говорится в сообщении.



Система, в которой сейчас публикуются абсолютно все вакансии ММК, требующие комплектования, предоставляет необходимую информацию о вакансии — подразделение, условия, заработная плата, квалификационные требования. В настоящее время «Робот-Рекрутер» выдает информацию о вакансиях ПАО «ММК» и ООО «Механоремонтный комплекс», но уже в скором времени там появятся вакансии других обществ Группы ПАО «ММК».