«МегаФон» разработал программу по подбору персонала для РЖД

УрБК, Москва, 11.08.2023. «МегаФон» предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов». Программа будет проводить первичное общение с потенциальными сотрудниками, чтобы освободить от рутинных задач HR-специалистов.



Как сообщает пресс-служба сотового оператора, цифровой рекрутер интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, где содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот «МегаФона» автоматически получает из РЖД.Подбор данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.



«Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот «МегаФона» переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот автоматически сохраняет решение кандидата в РЖД.Подбор — HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату, а также проанализировать ожидания соискателей в целом», — говорится в сообщении о работе цифрового рекрутера.



Голосовой робот, по словам специалистов, создан на основе искусственного интеллекта. Он начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени, и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.



«РЖД — один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от «МегаФона» в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8 тыс. звонков», — отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.



По его словам, этот инструмент позволил снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью.



«Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы call-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу — он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения — но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.