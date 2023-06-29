В Екатеринбурге при поддержке ЕВРАЗа прошел VIII Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...01.06.2023 ЕВРАЗ принимает участие в озеленении Качканара и направит на эти цели 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на озеленение Качканара. При поддержке компании в городе и в ...14.02.2023 ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на организацию IV Всероссийского молодежного музыкального фестиваля
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на организацию и поддержку коллективов IV Всероссийского ...31.08.2018 ЕВРАЗ впервые выступил партнером VII Международного конкурса пианистов
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Компания ЕВРАЗ впервые выступила партнером VII Международного конкурса пианистов, ...31.10.2012 ОАО «СКБ-банк» выступит генеральным партнером VI Демидовского Международного юношеского конкурса скрипачей «ДеМЮКС»
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2012. 1 ноября в Екатеринбурге откроется VI Демидовский Международный юношеский конкурс ...