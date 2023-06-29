В Екатеринбурге при поддержке ЕВРАЗа прошел VIII Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В Екатеринбурге с 25 августа по 8 сентября прошел VIII Международный конкурс-фестиваль пианистов памяти советской исполнительницы Веры Лотар-Шевченко. ЕВРАЗ выступил партнером данного масштабного музыкального события, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Конкурс возродили после пятилетнего перерыва благодаря поддержке ЕВРАЗа.



«Компания поддерживает в Свердловской области музыкальные проекты разных жанров, чтобы у исполнителей была возможность развивать и демонстрировать таланты, а у зрителей — слышать игру уникальных музыкантов», — рассказала директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.



В мероприятии приняли участие 26 музыкантов из разных регионов России, а также Армении и Китая. Основные выступления проходили на площадках Свердловской государственной академической филармонии, Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского, Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. Мастерство участников конкурса оценивало жюри, в которое вошли лауреаты международных конкурсов Сергей Арцибашев, Мирослав Култышев, Алексей Доркин и Михаил Турпанов.