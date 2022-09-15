ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на организацию IV Всероссийского молодежного музыкального фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на организацию и поддержку коллективов IV Всероссийского молодежного музыкального фестиваля NewOpen Showcase Festival 2023, который прошел в Екатеринбурге 11-12 февраля. В мероприятии приняли участие 32 коллектива из 11 городов страны.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, зрители и конкурсанты смогли послушать музыку разных жанров и направлений, стать участниками мастер-классов, лекций, а также пообщаться с экспертами музыкальной индустрии.
По итогам выступлений и защиты творческих проектов эксперты выбрали шесть коллективов-победителей, которые получили гранты до 300 тыс. руб. Кроме того, порядка 500 тыс. руб. от ЕВРАЗа были направлены на гранты двум музыкальным группам: Settlers и «Макодзеба».
Музыканты экстравагантного фолк-коллектива Settlers из Санкт-Петербурга запишут новый альбом «Кружок». Участники проекта «Макодзеба» вложат средства в продвижение своего творчества. Оба коллектива приглашены для выступления на корпоративных мероприятиях ЕВРАЗа.
«Социальные инвестиции ЕВРАЗа направлены, конечно же, не только на масштабные музыкальные фестивали, но и в интересные проекты театров, музеев, финансирование креативных кластеров, экологических и общественных инициатив. Благодаря поддержке компании «благополучателями» положительных эмоций становятся тысячи зрителей всей страны, которые могут увидеть новые постановки и экспозиции, побывать на увлекательных концертах», — отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.
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