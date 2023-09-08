УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:40

ЕВРАЗ выступил партнером Международного конкурса-фестиваля пианистов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге завершился IX Международный конкурс-фестиваль пианистов им. Веры Лотар-Шевченко. Мероприятие прошло на площадках Свердловской филармонии и Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Партнером события третий год подряд выступил ЕВРАЗ.

В пресс-службе регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга сообщили, что конкурс проводится один раз в два года. В этом году в нем приняли участие 35 пианистов, представляющих ведущие фортепианные школы России и мира: 12 участников в юношеском конкурсе и 23 — в основном.

«Конкурс памяти Веры Лотар-Шевченко — это дань уважения великой пианистке, которая смогла преодолеть все испытания судьбы и вернуться на большую сцену. Часть ее музыкальной карьеры тесно связана с Уралом: Вера Августовна работала концертмейстером в театре Нижнего Тагила. Ключевыми авторами репертуара были Бах, Бетховен, Шопен и Дебюсси», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что ЕВРАЗ поддерживает творческие инициативы в регионах присутствия. В частности, поддержку от предприятия получают театры Нижнего Тагила. Также предприятие финансирует создание новых арт-пространств в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. В этом году на ЕВРАЗ НТМК впервые прошла индустриальная биеннале, в которой приняли участие художники из нескольких регионов России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2023 В Екатеринбурге при поддержке ЕВРАЗа прошел VIII Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В Екатеринбурге с 25 августа по 8 сентября прошел VIII Международный конкурс-фестиваль ...

29.06.2023 На фестивале Ural Music Night при поддержке ЕВРАЗа впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...

01.11.2022 ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей для создания проекта для слабовидящих в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн руб. в Нижнетагильский музей ИЗО на осуществление проекта ...

31.08.2018 ЕВРАЗ впервые выступил партнером VII Международного конкурса пианистов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Компания ЕВРАЗ впервые выступила партнером VII Международного конкурса пианистов, ...

16.11.2017 300 сотрудников ЕВРАЗа на Урале приняли участие в конкурсе молодых руководителей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. 300 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в конкурсе молодых ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (378)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.