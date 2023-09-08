ЕВРАЗ выступил партнером Международного конкурса-фестиваля пианистов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге завершился IX Международный конкурс-фестиваль пианистов им. Веры Лотар-Шевченко. Мероприятие прошло на площадках Свердловской филармонии и Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Партнером события третий год подряд выступил ЕВРАЗ.



В пресс-службе регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга сообщили, что конкурс проводится один раз в два года. В этом году в нем приняли участие 35 пианистов, представляющих ведущие фортепианные школы России и мира: 12 участников в юношеском конкурсе и 23 — в основном.



«Конкурс памяти Веры Лотар-Шевченко — это дань уважения великой пианистке, которая смогла преодолеть все испытания судьбы и вернуться на большую сцену. Часть ее музыкальной карьеры тесно связана с Уралом: Вера Августовна работала концертмейстером в театре Нижнего Тагила. Ключевыми авторами репертуара были Бах, Бетховен, Шопен и Дебюсси», — рассказали в пресс-службе.



Отметим, что ЕВРАЗ поддерживает творческие инициативы в регионах присутствия. В частности, поддержку от предприятия получают театры Нижнего Тагила. Также предприятие финансирует создание новых арт-пространств в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. В этом году на ЕВРАЗ НТМК впервые прошла индустриальная биеннале, в которой приняли участие художники из нескольких регионов России.