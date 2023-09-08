ЕВРАЗ выступил партнером Международного конкурса-фестиваля пианистов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В Екатеринбурге с 25 августа по 8 сентября прошел VIII Международный конкурс-фестиваль ...29.06.2023 На фестивале Ural Music Night при поддержке ЕВРАЗа впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...01.11.2022 ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей для создания проекта для слабовидящих в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн руб. в Нижнетагильский музей ИЗО на осуществление проекта ...31.08.2018 ЕВРАЗ впервые выступил партнером VII Международного конкурса пианистов
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Компания ЕВРАЗ впервые выступила партнером VII Международного конкурса пианистов, ...16.11.2017 300 сотрудников ЕВРАЗа на Урале приняли участие в конкурсе молодых руководителей
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. 300 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в конкурсе молодых ...