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Индекс Мосбиржи за август вырос на 5%

УрБК, Москва, 08.09.2023. Индекс Мосбиржи в августе 2023 года вырос на 5%, составив 3 тыс. 228 пунктов. Объем вложений частных инвесторов в российские акции и ОФЗ достиг максимальных значений с начала 2022 года, сообщает Банк России.

Увеличение ключевой ставки и объема продаж валютной выручки экспортерами позволило к концу лета снизить волатильность на валютном рынке. Физические лица в августе продали больше валюты, чем купили. Доля юаня в объеме торгов достигла нового максимума — 44,7%.
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