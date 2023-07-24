Индекс Мосбиржи за август вырос на 5%

УрБК, Москва, 08.09.2023. Индекс Мосбиржи в августе 2023 года вырос на 5%, составив 3 тыс. 228 пунктов. Объем вложений частных инвесторов в российские акции и ОФЗ достиг максимальных значений с начала 2022 года, сообщает Банк России. Увеличение ключевой ставки и объема продаж валютной выручки экспортерами позволило к концу лета снизить волатильность на валютном рынке. Физические лица в августе продали больше валюты, чем купили. Доля юаня в объеме торгов достигла нового максимума — 44,7%.

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