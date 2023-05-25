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Сегодня, 15:03

Курс евро с начала торгов снизился на 0,72%

УрБК, Москва, 08.09.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,72 руб., евро — 104,65 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,53%, европейской — на 0,72%.
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