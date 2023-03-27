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В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — 18 лет. Об этом со ссылкой на портал «Мир квартир» пишет РИА «Новости».

Как отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, год назад средняя доходность по стране была выше — 6,2%, а срок окупаемости — короче, 16 лет. По его мнению, это показывает, что цены покупки квартир растут быстрее, чем ставки аренды.

Среди российских городов выгоднее всего инвестировать в квартиры площадью до 32 кв. метров в новостройках в Грозном. Так, доходность от сдачи такого жилья в аренду составит там около 11% годовых, оно окупится почти за девять лет. Помимо этого, студии и маленькие квартиры выгоднее всего приобретать для сдачи в аренду в Вологде (доходность — почти 10% в год), Магнитогорске (9%), Махачкале (9%), Нижнем Тагиле (почти 8%), Мурманске (7%).

В свою очередь, самая небольшая выгода от сдачи в аренду малогабаритных квартир фиксируется в Пензе — меньше 4%. При этом вложения в них окупятся в этом городе более чем за 26 лет.
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