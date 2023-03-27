В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге в среднем составляет ...22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...03.11.2021 Средний срок окупаемости съемной квартиры в Челябинске составляет 14 лет
УрБК, Челябинск, 03.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Челябинске составляет 7,1% годовых, срок ...02.11.2021 Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Екатеринбурге составляет 6,1% годовых, срок ...