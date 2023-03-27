В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге составляет 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Доходность от сдачи однокомнатных квартир в аренду в Екатеринбурге в среднем составляет ...