В Екатеринбурге началось обсуждение проекта застройки территории завода «Ювелиры Урала»

Администрация Екатеринбурга опубликовала частичный план застройки территории на месте будущего района «Академический-2»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Имущество ОАО «Ювелиры Урала» реализовали на торгах за 136,8 млн руб. Соответствующая ...

Имущество завода «Ювелиры Урала» продали на торгах за 136,8 млн рублей

Имущество завода «Ювелиры Урала» выставили на торги за 273,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В Екатеринбурге выставили на торги имущество ОАО «Ювелиры Урала» за 273,6 млн руб. ...