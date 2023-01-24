В Екатеринбурге началось обсуждение проекта застройки территории завода «Ювелиры Урала»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки территории напротив микрорайона ...15.09.2022 Имущество завода «Ювелиры Урала» продали на торгах за 136,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Имущество ОАО «Ювелиры Урала» реализовали на торгах за 136,8 млн руб. Соответствующая ...28.07.2022 Имущество завода «Ювелиры Урала» выставили на торги за 273,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В Екатеринбурге выставили на торги имущество ОАО «Ювелиры Урала» за 273,6 млн руб. ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...13.05.2020 В Екатеринбурге выставили на продажу имущество компании «Ювелиры Урала» за 45 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2020. Арбитражный управляющий Анна Белоцерковская выставила на продажу имущество ОАО «Ювелиры ...