УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:25

В Екатеринбурге началось обсуждение проекта застройки территории завода «Ювелиры Урала»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Администрация Екатеринбурга опубликовала проект планировки и межевания территории в пределах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Там находится завод «Ювелиры Урала». Горожан приглашают поучаствовать в обсуждении планов по созданию жилой застройки на этом участке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Согласно представленным документам, здесь планируется строительство четырех жилых домов по периметру квартала. Предполагается, что на этом участке будут жить 3,6 тыс. человек. В детских садах потребуется создать 198 мест, в школах — 410 мест. Пассажирские перевозки в районе будут вестись за счет автобусов и трамваев, следующих по улице 8 Марта. В границах проекта планировки построят пешеходную сеть, которая будет интегрирована в городскую систему велосипедных и пешеходных маршрутов. Вдоль улицы Крестинского появятся велодорожки.

Для жителей, имеющих личные автомобили, предполагается создать 200 машино-мест в подземных паркингах, 228 — на существующей закрытой наземной стоянке, 70 — в виде открытого хранения на территории Церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, 201 — в виде открытого хранения в границах проектирования, 98 — в виде открытого хранения на соседних территориях.

Добавим, что в прошлом году имущество завода «Ювелиры Урала» продали на торгах за 136,8 млн руб. Предприятие входило в состав группы компаний «Ява», которая принадлежала семье бывшего депутата Госдумы Валерия Язева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2023 Администрация Екатеринбурга опубликовала частичный план застройки территории на месте будущего района «Академический-2»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Администрация Екатеринбурга опубликовала план застройки территории напротив микрорайона ...

15.09.2022 Имущество завода «Ювелиры Урала» продали на торгах за 136,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Имущество ОАО «Ювелиры Урала» реализовали на торгах за 136,8 млн руб. Соответствующая ...

28.07.2022 Имущество завода «Ювелиры Урала» выставили на торги за 273,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В Екатеринбурге выставили на торги имущество ОАО «Ювелиры Урала» за 273,6 млн руб. ...

07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...

13.05.2020 В Екатеринбурге выставили на продажу имущество компании «Ювелиры Урала» за 45 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2020. Арбитражный управляющий Анна Белоцерковская выставила на продажу имущество ОАО «Ювелиры ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов
Архив новостей
Сентябрь 2023 (200)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18