Имущество завода «Ювелиры Урала» продали на торгах за 136,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Имущество ОАО «Ювелиры Урала» реализовали на торгах за 136,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте аукционного дома «Торги-РУ».



Изначально лот пытались продать за 273,6 млн руб. Покупательницей завода стала одна из местных предпринимательниц.



В состав имущества входит два нежилых помещения площадью 4 тыс. 864,6 кв. м. и 8 тыс. 064,6 кв. м. соответственно, здание компрессорной (205,5 кв. м.), две трансформаторные подстанции (105,2 и 48,9 кв. м.), а также несколько земельных участков. Вся недвижимость расположена по ул. 8 Марта, 197 в Екатеринбурге.



Отметим, что ОАО «Ювелиры Урала» входило в состав группы компаний «Ява», которая принадлежала семье бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. Большинство активов этого холдинга уже ликвидировано или проходит через процедуру банкротства.