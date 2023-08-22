В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...28.06.2022 На карте Екатеринбурга появился Новосинарский бульвар
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на карте ...08.06.2021 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся три новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. На карте Екатеринбурга появятся улицы Взлетная, Моторная и Навигаторов. Соответствующее ...07.02.2020 В Октябрьском районе Екатеринбурга появились три новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление, ...17.12.2019 В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении ...