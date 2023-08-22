В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В микрорайоне Солнечный появятся две новые улицы. Постановление «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории Чкаловского района города Екатеринбурга» подписал глава города Алексей Орлов. Документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.



Бульвар Вдохновения и переулок Юниоров расположатся в районе коридора высоковольтных линий — улицы Лучистой — ЕКАД. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы Екатеринбурга Сергея Плахотина.