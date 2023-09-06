Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 35,22 коп., до 98,19 руб., евро — на 19,87 коп., до 105,27 руб.