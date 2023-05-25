Курс евро с начала торгов снизился на 0,49%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,15 руб., евро — ...22.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,43%
УрБК, Москва, 22.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,02 руб., евро — ...17.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,86%
УрБК, Москва, 17.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,84 руб., евро — ...27.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%
УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...25.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%
УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...