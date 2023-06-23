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Сегодня, 15:21

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,22%

УрБК, Москва, 07.09.2023. По состоянию на 13.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 98,33 руб., евро — 105,53 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,22%, европейской — на 0,07%.
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