Закрытие андеграунда

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В завершение выставки «Адреса андеграунда. Неофициальное искусство Свердловска из музейных и частных собраний» в центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11 состоится цикл лекций об андеграунде от ведущего научного сотрудника и куратора Государственной Третьяковской галереи Кирилла Светлякова. Лекции пройдут с 13 по 15 сентября в Большом выставочном зале на втором этаже центра.Первая лекция, которая состоится 13 сентября в 18.30, будет посвящена теме «Советский андеграунд — его истоки, проблемы и стратификация». В ходе лекции автор расскажет слушателям об истории появления советского андеграунда, которое связывают со скандалом в московском Манеже в 1962 году, когда Никита Хрущев набросился с критикой на художников, после чего стали формироваться две параллельные сцены — официального и неофициального искусства.«Сцена неофициального искусства не была единой, и далеко не все явления, которые существовали в ее пределах, можно считать андеграундом. На первой лекции мы попробуем определиться с термином «андеграунд», понять, чем советские варианты отличаются от западных, и ответить на вопрос, может ли андеграунд рано или поздно стать «классикой» или «мейнстримом», — говорится в анонсе мероприятия.Вторая лекция цикла на тему «Глубокий андеграунд»: сюрреалисты, мистики и «звери» в искусстве «эпохи застоя» состоится 14 сентября в 18.30. В рамках мероприятия Кирилл Светляков расскажет о том, как кураторы из КГБ называли представителей андеграунда, которые постепенно появились во всех городах СССР. К тому моменту направление пользовалось успехом у зрителей, но официальные художники-концептуалисты относились к нему с иронией.«Это еще плохо изученный эпизод в истории отечественного искусства, но он чрезвычайно интересен в культурном и психологическом аспекте. На этой лекции свердловские мистики Валерий Гаврилов и Валерий Павлов будут сопоставлены с московскими авторами из круга экспонентов выставочного зала на Малой Грузинской и другими художниками», — сообщается в анонсе лекции.Завершающая лекция пройдет 15 сентября в 18.30 и будет посвящена периоду перестройки в отечественном андеграунде. Автор отмечает, что к этому периоду направление практически исчезло, поскольку все, кто раньше считался неформалами в советском государстве, смогли легализоваться.«Искусство этого периода существует в зазоре между отмирающей цензурой и формирующимся рынком. Оно заряжено сумасшедшей энергией, но впоследствии многие образцы будут отбракованы как «неформат» с коммерческой точки зрения», — пишет автор.На последней лекции будет обсуждаться судьба наследия советского андеграунда в российских собраниях и культуре страны в целом.Напомним, что выставка, посвященная свердловскому неофициальному искусству 1960-1980-х годов и его главным героям, открылась в начале июня в Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал». В основе проекта — попытка наиболее наглядно представить зрителю «карту местности» свердловского андеграунда и показать многообразие творческих практик, появившихся в тот период в промышленном городе.В экспозиции выставки представлено более 200 произведений из музейных и частных собраний Екатеринбурга: ЕМИИ, Музея Б.У. Кашкина, Музея андеграунда, Галереи Синара Арт, а также Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и Красноуфимского краеведческого музея. Для создания контекста устроители выставки дополнили художественные произведения архивными материалами.Выставочный проект впервые представил коллекцию свердловского неофициального искусства ЕМИИ, систематическое комплектование которой началось в 2021 году. В настоящее время эта часть собрания насчитывает уже около 200 произведений. В рамках подготовки выставки было отреставрировано 11 работ, среди которых «Теленок с голубыми глазами» Александра Лысякова, «Портрет Зинаиды Гавриловой» Валерия Гаврилова и «Константинов-артист» Виктора Трифонова.Выставка будет открыта до 17 сентября 2023 года.