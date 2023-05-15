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15.05.2023

В центре «Эрмитаж-Урал» на этой неделе пройдет цикл лекций «История советского искусства и проблемы современной культуры»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В большом лектории культурного центра «Эрмитаж-Урал» на этой неделе пройдет лекторий «История советского искусства и проблемы современной культуры». Цикл из четырех лекций представит главный специалист по современному искусству отдела руководства Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, сообщает пресс-служба ЕМИИ.

Первая лекция цикла «Советская цивилизация: динамика, ценности и культурные феномены» состоится 16 мая в 18.30. Она будет посвящена ценностям советской цивилизации, которая изначально формировалась как альтернатива буржуазно-капиталистической западной.

Второе мероприятие под названием «У нас героем становится любой» будет посвящено героям «нашего времени» и их личностям от эпохи конструктивизма до Перестройки» и пройдет 17 мая в 18.30.

«С первых лет своего существования советская культура формировалась как машина по производству героев, причем в самой системе воспитания закладывался определенный тип «великого» или «настоящего» человека», — говорится в анонсе лекции на сайте ЕМИИ.

Третья лекция цикла под названием «Снится мне деревня» состоится 18 мая в 18.30. На лекции будет рассмотрена судьба традиционной деревенской культуры в позднесоветском городском обществе.

Завершающая лекция пройдет 19 мая в 18.30. Она будет посвящена теме «Российское искусство: от советского к постсоветскому». На примере творческого пути Михаила Назарова и Павла Ходаева автор попытается проследить смену художественных интересов и ориентиров в период с 1960-х до 2000-х годов.

Для участия в каждом мероприятии требуется регистрация. Подробнее — на сайте ЕМИИ.

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