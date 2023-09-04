Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...

В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

В Екатеринбурге художники-подростки смогут нарисовать на заборе свое видение города в формате комикса в рамках арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Жители Екатеринбурга в возрасте от 13 до 16 лет смогут нарисовать свое видение города в ...