УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:04

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие в росписи забора вдоль улицы 8 Марта напротив Южного автовокзала. На бетонные плиты планируют нанести изображения билетов в разные города, сообщает пресс-служба проекта.

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы ЧО

Заявку на участие можно подать до 10 сентября, для этого необходимо заполнить анкету. Организаторы подчеркивают, что опыт претендентов не имеет значения, а кисти, краски и спецодежду предоставят на месте.

Результаты набора объявят 11 сентября и для участников создадут специальный чат в Telegram. 14 и 15 сентября поверхность бетонных плит будут подготавливать к нанесению красок, а заниматься росписью художники будут 19 и 20 сентября. Итоговый арт-объект будет представлен в конце сентября.

Организатором паблик-арт-программы «ЧО» является компания «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы проекта — Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...

09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

20.07.2023 В Екатеринбурге художники-подростки смогут нарисовать на заборе свое видение города в формате комикса в рамках арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Жители Екатеринбурга в возрасте от 13 до 16 лет смогут нарисовать свое видение города в ...

30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...

13.06.2023 Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов
Архив новостей
Сентябрь 2023 (166)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18