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ММК провел для школьников Магнитогорска экскурсию по природоохранным объектам

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), участвующий в федеральном проекте «Чистый воздух», провел день открытых дверей для магнитогорских школьников по природоохранным объектам компании.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ключевая задача федерального проекта «Чистый воздух» — снизить к 2026 году объем выбросов опасных (приоритетных) загрязняющих веществ в атмосферу не менее чем на 20% по отношению к уровню 2017 года. Достичь цели панируется за счет модернизации промышленных предприятий, экологизации коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Школьники посетили комплекс газоочистных установок в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК», вошедший в строй в июле 2022 года, отмечают в компании. Данные установки существенно повысили эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха. Общие инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб.

В результате строительства комплекса удалось повысить эффективность очистки пыли и газов, а также полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Валовые выбросы пыли ККЦ сократились на 500 т в год. Общая производительность системы составляет 7,4 млн м3/час, а остаточная запыленность не превышает 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

«Данный комплекс не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве — она идет на вторичную переработку в цехе подготовки аглошихты горно-обогатительного производства, после чего используется при выплавке металла», — отметили специалисты предприятия.

Добавим, что ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» с 2017 по 2022 год удалось сократить выбросы в атмосферу более чем на 42 тыс. т и существенно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Концентрация бенз(а)пирена в указанный период снизилась в 2,8 раза, пыли — в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 млрд руб.
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