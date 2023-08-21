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Выдача автокредитов в России впервые с октября снизилась на 5%

УрБК, Москва, 07.09.2023. По итогам августа 2023 года объем выдачи автокредитов снизился на 5% относительно предыдущего месяца, составив 157,1 млрд руб. Выдача займов уменьшилась на 6%, до 106,9 тыс. ед. Это первый раз с октября 2022 года, когда наблюдалась отрицательная месячная динамика, сообщает «Коммерсантъ».

При этом в годовом выражении рост составил 80% по количеству и 125% — по объему. Банкиры и эксперты отмечают, что спрос на автокредиты остается высоким, но пик уже прошел. В БКИ «Скоринг Бюро» указывают на рост процентных ставок в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. Также повышение цен вызвало увеличение ставок утилизационного сбора, сообщили в «Эксперт РА».
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